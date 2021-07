Warszawa. Powstańcy cieszą się uwagą. Odwiedzili Piknik Fundacji Pomoc dla Weterana

Organizatorzy pikniku, który odbył się w sobotę przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, prowadzili charytatywną zbiórkę. To tradycja pikników fundacji. W tym roku akcja wsparcia skierowana będzie do podopiecznych placówki na Nowolipiu. „Naszymi wybrańcami są Powstańcy Warszawscy, dla których warto się starać, o których warto się troszczyć, kochać i szanować, bo to nasze dobro narodowe - uzasadniają swój wybór przedstawiciele fundacji.