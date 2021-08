Warszawa. Powstańcy oczami ich bliskich. Projekt "Korzenie pamięci"

Powstańcem warszawskim był dziadek Joanny Krzyżanowskiej, Bogdan Krzyżanowski, pseudonim "Pantera". - W mojej świadomości to zawsze był powód do dumy, wśród znajomych harcerskich to był punkt odniesienia – powiedziała Joanna. - Chciałabym, żeby ludzie wiedzieli, że każdy powstaniec to jest osobna historia - zaznaczyła.