Warszawa. Powstanie most dla pieszych i rowerzystów. Ruszył przetarg

- Bulwary Wiślane to jedno z najbardziej popularnych miejsc do wypoczynku w mieście. Aby tam się dostać mieszkańcy Pragi muszą nadkładać drogi. A trudno dostępny dla pieszych most Śląsko-Dąbrowski nie zachęca, by przekraczać nim rzekę. Idealnym rozwiązaniem będzie nowa przeprawa, która połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu – wskazała Monika Beuth-Lutyk rzeczniczka prasowa warszawskiego Urzędu Miasta.