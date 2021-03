Warszawa. Powstanie ścieżka dla rowerów wzdłuż ul. Marszałkowskiej. Umowa z wykonawcą

Drogę dla rowerów wybuduje firma Adrog. Pod koniec stycznia jej ofertę jako najkorzystniejszą wybrano w przetargu (zaproponowała 2 mln 643 tys. zł brutto), a pod koniec lutego podpisano umowę. To zielone światło do rozpoczęcia prac, które potrwają do lata. Jesienią na odcinku od Świętokrzyskiej do ronda Dmowskiego posadzony zostanie nowy żywopłot, podobnie jak na ul. Świętokrzyskiej.