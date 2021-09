Warszawa. Prezydent stolicy w obronie żony ministra z PiS. "Ma prawo realizować aspiracje"

Zażartował również, że gdyby poseł Schreiber postanowił zostać modelem, "to wtedy rzeczywiście, można by się zastanawiać, czy jest spójność pomiędzy tym, co mówi, a tym, co robi" - powiedział prezydent stolicy. Marianna Schreiber podziękowała Rafałowi Trzaskowskiemu w mediach społecznościowych za te słowa wsparcia w realizacji marzeń z dzieciństwa. Wejście w nowe środowiska świata showbiznesu przebiegło z powodzeniem. Może mieć to wpływ na podejście kobiety do niestandardowych postaci, obecnych w tej branży.