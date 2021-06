Warszawa. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił raport o stanie miasta za 2020 r.

Prezydent Trzaskowski odpowiedział na zarzuty radnego Jurkiewicza. "Prezydent miasta nie pracuje od 8 do 16, tylko ma nienormowany czas pracy. Pracujemy po nocach, w weekendy. Gdy zdarzało się, że nie było mnie w Warszawie, to brałem urlop. Gdy jestem w Warszawie, to pracuję po kilkadziesiąt godzin" - odpowiedział Trzaskowski.