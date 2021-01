Na miejsce została wezwana policja. Jak informuje oficer prasowy śródmiejskiej komendy, Robert Szumiata, kobieta została zatrzymana przez funkcjonariuszy. Dyrektor nie tylko nie zgodził się na faworyzowanie chłopca, ale również na zmuszanie go do przyjęcia łapówki.

Warszawa. Próba przekupienia dyrektora szkoły. Łakocie i pieniądze za lepsze oceny i zaliczenie

- Oświadczył, że ocena wiedzy ucznia to indywidualna sprawa każdego z nauczycieli. Kobieta postawiła więc papierową torbę przy biurku twierdząc, że to prezent na nadchodzące święta. Dyrektor zaapelował, aby 54-latka zabrała to, co przyniosła, jednak ta w pośpiechu opuściła szkołę - informuje policjant.