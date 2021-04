Warszawa. Jest decyzja sądu ws. zabytkowej kamienicy

Jak przypomina Urząd Dzielnicy Wola w komunikacie, budynek przy ul. Łuckiej 8 to najstarsza czynszówka na Woli . Kamienica Adama Włodawera przetrwała drugą wojnę światową. Została oddana do użytku w 1878 r. W 2012 r. została zwrócona spadkobiercom właścicieli. Od tego czasu znajduje się w prywatnych rękach.

Zanim to się jednak stało, w latach 90. trafiła do rejestru zabytków. W związku z tym właściciel ma obowiązek dbania o należyty stan nieruchomości. Chodzi m.in. o zachowanie wpisanych do rejestru elementów w niezmienionej formie i prowadzenie regularnych prac konserwatorskich. Media wielokrotnie informowały o podpalaniach budynku, jednak nigdy nie ujęto sprawców.