Warszawa. Przebudowa ronda Dmowskiego. Od poniedziałku ruszają prace

Warto cierpliwie wytrzymać te drobne niedogodności . Zmiany na rondzie mają bowiem znacznie podnieść komfort pieszych. Skorzystają osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, opiekunowie z dziećmi w wózkach. Będą wkrótce mogli przedostawać się na drugą stronę jezdni na poziomie ulicy, bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego. Zadowoleni powinni być także pasażerowie miejskiej komunikacji. Skończy się schodzenia do podziemi w drodze do przystanków.