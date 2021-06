Warszawa. Przewiert pod Wisłą. MPWiK kończy prace

Równolegle z pracami przy drugim przewiercie pod Wisłą powstaje jeszcze jeden (trzeci), uzupełniający naziemny rurociąg. Także to zadanie zmierza ku końcowi. Będzie on dołączony do istniejącej infrastruktury naziemnej po obu stronach rzeki. - Uruchomienie dodatkowego rurociągu zwiększy wydajność całego budowanego układu. Powinno to skutkować dalszym ograniczaniem zrzutów przelewami burzowymi mieszaniny wód opadowych i ścieków do Wisły podczas pogody deszczowej - przekazał MPWiK.