Warszawa. Przygotowania do finału WOŚP. W zeszłym roku w tym sztabie padł rekord

Sztab WOŚP w stolicy w zeszłym roku do puszek zebrał rekordową sumę ponad 700 tys. zł. W tym roku, aby pobić rekord, szykuje kolejną atrakcję.

Jak pisze "Gazeta Wyborcza", przygotowania do 29. Finału WOŚP w Domu Kultury „Świt” na Bródnie idą pełną parą. Gotowych jest już kilkaset puszek i zestawów wolontariusza, które będą wydawane w sobotę i niedzielę.

Warszawa. 29. Finał WOŚP. Puszki i licytacje

To właśnie w sztabie w DK "Świt" w zeszłym roku wolontariusze zebrali do puszek rekordową kwotę prawie 700 tys. zł. Z puszkami kwestowali nie tylko na terenie Targówka, Białołęki i Pragi-Północ, ale i całej Warszawy. Było ich łącznie ok. 550.

W tym roku wolontariuszy będzie nieco mniej, bo 530. Z powodu pandemii ograniczane też będą ekipy, tak żeby nie powstawały grupki 4-5-osobowe. Zalecane będzie zbieranie w parach.

Tak jak inne sztaby, oprócz zbiórki do puszek DK "Świt" prowadzi też licytacje. Będzie na nich m.in. obraz Tytusa Brzozowskiego, którego cena już osiągnęła 10 tys. zł. Na aukcji znajdzie się też kolekcja 70 koszulek piłkarskich z całego świata, które przyniosła matka zmarłego kilka lat temu kolekcjonera.

Warszawa. 29. Finał WOŚP. Specjalna atrakcja

Z inicjatywy sztabu WOŚP w DK "Świt" na stołeczne ulice w dniu finału wyjedzie specjalny, muzyczny pojazd. Mariusz Sękowski, szef sztabu WOŚP w DK "Świt" mówi o nim "tramwaj kabriolet".

Tramwaj jest tuż po odrestaurowaniu przez Tramwaje Warszawskie. Można go zobaczyć w aukcji na Allegro i wylicytować przejazd. To oryginalny tramwaj warszawski, który najpierw został wywieziony do Berlina, a potem w ramach reparacji wojennych powrócił do Warszawy i służył długo jako wagon techniczny. W tylnej części nie ma okien.

- Postanowiliśmy mimo pandemii dostarczyć ludziom na ulicach choć trochę muzyki. Posłuży nam do tego zabytkowy tramwaj kabriolet z 1940 r. W dniu finału, 31 stycznia, będzie jeździł od Annopola do pl. Narutowicza w godz. 14-19 i grał sety didżejskie. Chcieliśmy, by grał muzykę na żywo, ale wytyczne covidowe nie pozwalają nam, niestety, zmieścić w środku kapeli i obsługi sprzętu - powiedział dziennikowi Sękowski.

Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich podkreśla, że to jedyny w Polsce wagon z "częściowo odkrytą częścią pasażerską".

- Dla osoby, która wylicytuje przejażdżkę tramwajem kabrioletem, będzie to okazja, by zorganizować romantyczną randkę połączoną z wieczorną przejażdżką po Warszawie. Może to być też okazja do rodzinnego zwiedzania stolicy. Osoba, która wylicytuje tramwaj, wybierze termin i własną trasę – dodaje.

Warszawa. 29. Finał WOŚP. Dzień z życia WP

29. Finał WOŚP wspiera także Wirtualna Polska. Przygotowaliśmy specjalną aukcję, dzięki której każdy może wspomóc inicjatywę Jurka Owsiaka. Zwycięzca licytacji zobaczy, jak od kuchni wygląda dzień z życia WP.

Zwycięzca weźmie udział w przygotowaniu i produkcji programów informacyjnych i publicystycznych, emitowanych na żywo na Stronie Głównej WP i Telewizji WP. Zobaczy też od kuchni tajniki powstawania popularnych programów oraz poczuje emocje towarzyszące ekipie realizującej programy na żywo.

To jednak nie koniec - osoba, która wygra aukcje, otrzyma również walizkę z limitowanej serii. Umieszczona na niej grafika została zaprojektowana specjalnie z okazji 25. urodzin WP przez Martynę Wójcik-Śmierską, cenioną polską artystkę. Nie trzeba obawiać się też kosztów związanych z dojazdem, ponieważ zarówno te, jak i związane z ewentualnym noclegiem pokrywa redakcja.

Serdecznie zachęcamy do licytacji. Aukcję znajdziesz tutaj. Zapraszamy też na inne aukcje Warszawskiego Sztabu WOŚP #97.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"

