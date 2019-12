Warszawa przygotowuje się do Sylwestra. Ruszyła budowa sceny na placu Bankowym

Rozpoczęły się przygotowania do plenerowej imprezy w Warszawie. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy przywitają Nowy Rok, tradycyjnie już, na placu Bankowym.

#WarszawaStolicaSylwestra – to hasło tegorocznego wydarzenia. Organizatorzy, czyli stołeczny ratusz i stacja TVN zapraszają wszystkich na godz. 19:45. Obiecują pięć godzin wspólnej zabawy przy największych polskich i światowych przebojach.

Kogo zobaczymy i usłyszymy 31 grudnia na placu Bankowym w Warszawie? Na scenie, która będzie mieć wymiary 40 na 24 metry pojawią się: Perfect, Kombii, Blue Cafe, Bajm i Pectus oraz Edyta Górniak, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder oraz Baranovski, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski. Wszystkim mają towarzyszyć tancerze, co dodatkowo uatrakcyjni zabawę.

Przygotowania do zabawy sylwestrowej na jednym z głównych placów Warszawy to także utrudnienia i zmiany komunikacyjne.

Od 6 grudnia do 2 stycznia zamknięte będą miejsca postojowe na pl. Bankowym. Wyłączona z ruchu będzie również jezdnia wzdłuż budynku łącząca plac z ul. Elektoralną.

Od poniedziałku, 16 grudnia do 2 stycznia służby zamkną dla ruchu jezdnię po południowej stronie pl. Bankowego (pomiędzy ul. Marszałkowską a Elektoralną) wraz z wlotami ulic Elektoralnej i Przechodniej. Nie będzie można skręcić z ul. Marszałkowskiej lub pl. Bankowego w ul. Elektoralną lub wyjechać z ul. Przechodniej na ul. Marszałkowską. Na ul. Elektoralnej – na odc. od ul. Przechodniej do ul. Orlej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Utrzymany będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115.