Warszawa. Przykuci w proteście. Aktywiści Strajku Kobiet reagują na głosowanie sejmowe

W czterech punktach stolicy trwa spontaniczna akcja, która jest efektem głosowania parlamentarzystów w sprawie projektu ustawy autorstwa Ordo Iuris. Akt prawny "Tak dla rodziny, nie dla gender" został we wtorek przyjęty do dalszego procedowania w Sejmie. Według aktywistów jest wstępem do decyzji w sprawie Konwencji Stambulskiej, stąd protesty, w niektórych miejscach z zastosowaniem przypięć do rowerów.

Warszawa. W czterech miejscach w stolicy trwają protesty. Demonstranci z transparentami ustawili się pod siedzibą Ordo Iuris, MEN, Trybunałem Konstytucyjnym i przed komendą policji przy Puławskiej. Niektórzy przykuli się zapięciami do rowerów