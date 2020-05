Warszawa. Przyznał się do winy po wtargnięciu na wybieg dla niedźwiedzi

Niedźwiedzica czuje się już lepiej

Przypomnijmy w czwartek pijany mężczyzna przeskoczył przez ogrodzenie wybiegu dla niedźwiedzi od strony Alei Solidarności. 37-letnia niedźwiedzica Sabina zainteresowana przybyszem zbliżyła się do niego, a ten wskoczył do fosy otaczającej wybieg. Gdy zwierzę również znalazło się w wodzie mężczyzna próbował je podtopić. Następnie uciekł na skały, skąd zabrała go straż pożarna.

Prokuratura zaproponowała karę za nękanie niedźwiedzicy

O sprawie wypowiadał się również wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik - Wiem, że zarzuty zostały postawione, ale nie wiem jeszcze jakie. Widziałem to nagranie, to absurdalna rzecz. Niedźwiedzica ma 37 lat, ona chce się z nim bawić a on zaczyna ją topić. To zwierzę było przyzwyczajone dla ludzi. Niesamowita trauma, bo niedźwiedzica dopiero dziś przyjęła pokarm. Wiem to z rozmowy z dyrektorem. - powiedział wiceminister - Ja dziś złożyłem zawiadomienie w tej sprawie. Ten czyn naruszył porządek prawny. Ta osoba znęcała się nad zwierzęciem. Jaką kwalifikację przyjmie sąd? Zobaczymy. To rzecz, która jest niedopuszczalne niech to będzie przestroga dla tych, którzy próbują znęcać się nad zwierzętami. Co to jest, że ktoś dręczy zwierzę, które może być u kresu swego życia? - zakończył Michał Wójcik