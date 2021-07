Warszawa. Ratownicy walczą o poprawę warunków pracy. Możliwy paraliż pogotowia

- Z powodu niskiego wynagrodzenia (wahającego się pomiędzy 22-26zł/h brutto na własnej działalności, co daje netto ok 11 zł/h przy przepracowaniu ilości godzin równoważnych pracy na etacie), oraz braków kadrowych, członkowie Zespołów Ratownictwa Medycznego często zmuszeni są do pełnienia dyżurów w ilości 200-300 i więcej godzin w miesiącu. Prowadzi to do skrajnego wyczerpania oraz stwarza zagrożenie dla pacjentów i samych medyków – czytamy dalej.