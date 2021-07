Warszawa. Rembertów zakorkowany. Kierowcy boją się jeździć pod prąd

To powoduje, że do skrzyżowania Żołnierskiej z Marsa, przy Rekruckiej, stoją ogromne korki, co utrwalił film z drona zamieszczony na Facebooku przez Projekt Rembertów. Ujęcia publikowane przez warszawskiego działacza społecznego, Macieja Ciulkina, pokazują wyraźnie, jak zakorkowany jest Rembertów. Kierowcy jadący z Ząbek, Zielonki i z Rembertowa w kierunku Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami - a przejazd wydłużył się do kilkudziesięciu minut.