Warszawa. Rocznicowe uroczystości św. Andrzeja Boboli. W tym roku połączone z Rokiem Ignacjańskim

Ale to nie koniec peregrynacji trumny. 27 września 1939 roku, podczas oblężenia Warszawy, gdy Niemcy nacierali na Mokotów, lotnicy polscy przenieśli relikwie do kościoła Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście, a w 1944 roku, w trakcie pożaru ulic, do podziemi kościoła św. Jacka przy ul. Freta. Zawalone gruzem przeleżały tam do lutego 1945. Po upadku powstania trumny z relikwiami szukali Niemcy, jednak nie zdołali ustalić miejsca ukrycia.