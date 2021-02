Warszawa. Rondo Praw Kobiet. Może, ale jeszcze nie teraz

Warszawa. Rondo Praw Kobiet. To kontrowersyjna sprawa. Może będzie, ale jeszcze nie teraz

Warszawa. Rondo Praw Kobiet. To może doprowadzić do zamieszek

Zdaniem Jaruzelskiej taka decyzja może doprowadzić do zamieszek. - Obrońcy by poszli i narodowcy by na pewno w tym momencie walczyli, wtedy i kobiety by wyszły. W związku z tym to by się mogło bardzo źle skończyć - powiedziała rozgłośni.