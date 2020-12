Warszawa. Rowerowa gwiazdka na Ursynowie. Przy stacjach metra stanęły wiaty

Takie instalacje to realizacja projektu do budżetu obywatelskiego 2021, złożonego przez Miasto Jest Nasze. Jeszcze w tym roku będą z nich cieszyć się ci, którzy podróżują po mieście w najprzyjaźniejszy dla środowiska sposób - jeżdżą rowerami i korzystają z transportu zbiorowego.

Warszawa. Rowerowa gwiazdka na Ursynowie. Ta innowacja ucieszy osoby jeżdżące rowerami i metrem

Każda wiata zmieści pod dachem co najmniej 10 stojaków, czyli 20 rowerów. Do świąt Bożego Narodzenia we wszystkich miejscach będą jeszcze prowadzone drobne prace wykończeniowe przy montażu stojaków pod wiatami. Będą gotowe do użytku za kilka tygodni.