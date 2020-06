Warszawa. Rozpoczął się pierwszy poważny sprawdzian – egzamin ósmoklasisty

W stolicy ponad 14 tysięcy uczniów przystąpiło dzisiaj do egzaminu ósmoklasisty. O czym powinni pamiętać uczniowie?

Od 16 do 18 czerwca stołeczni ósmoklasiści mierzą się z pierwszym tak poważnym pisemnym egzaminem wiedzy. Pomimo, że minimalny wynik testu nie jest odgórnie określony, to jednak, aby ukończyć szkołę podstawową, do egzaminu należy przystąpić.

Warszawa. Egzamin – czas start!

W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin z języka polskiego, jutro – 17 czerwca ósmoklasiści przystąpią do testu sprawdzającego wiedzę z matematyki, natomiast w czwartek 18 czerwca – odbędzie się egzamin z języka obcego. Uczniowie w tym roku mieli do wyboru m.in. angielski, hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, rosyjski lub ukraiński.

Dodatkowy termin egzaminów będzie miał miejsce od 7 do 9 lipca. Wyniki pojawią się pod koniec lipca.

W stolicy do egzaminu ósmoklasisty przystępuje łącznie 12,2 tysiąca uczniów z 232 samorządowych szkół podstawowych oraz 2,5 tysiąca nastolatków ze 106 szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy.

Zobacz także: "Matura 2020. Dariusz Piontkowski mówi o ewentualnym przecieku. Egamin będzie unieważniony?"

"Uczniowie mogą zabrać ze sobą jedynie przybory do pisania - pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a na egzamin z matematyki również linijkę. Podczas sprawdzianu wiedzy nie można korzystać z kalkulatorów oraz słowników i używać urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, tabletów, smartfonów)" – przypomina stołeczny ratusz.

W tym roku uczniowie klas VIII ze względu na panującą pandemię koronawirusa brali udział w grupowych i indywidualnych konsultacjach z nauczycielami głównie zdalnie.

O czym uczniowie powinni pamiętać podczas egzaminu w czasie pandemii?

Urząd Miasta apeluje, aby ósmoklasiści, którzy przebywają na kwarantannie lub mieszkają z osobą, która taką kwarantannę przechodzi – nie przychodzili do szkoły. Uczniowie powinni pamiętać również o zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu od innych osób. Usta i nos powinni być zawsze zakryte aż do momentu zajęcia odpowiedniego miejsca na sali gimnastycznej. Podczas egzaminu można używać jedynie własnych przyborów do pisania. W razie złego samopoczucia natychmiast należy powiadomić o tym nauczyciela.

Ratusz zaleca także, aby po zakończeniu testu wrócić do domu, a wrażeniami podzielić się np. za pomocą mediów społecznościowych.