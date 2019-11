Warszawa. Ruszyły bezpośrednie loty na Sri Lankę. To siódma trasa LOT-u do Azji

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły bezpośrednie połączenie ze Sri Lanką. Od 3 listopada samoloty na trasie Warszawa-Colombo będą latać trzy razy w tygodniu.

Rejsy na tej trasie będą obsługiwane przez Boeingi 787-8 i 787-9 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT. Pasażerowie mogą wybierać z trzech klas podróży: LOT Business Class; LOT Premium Economy Class z większą, indywidualną przestrzenią oraz LOT Economy Class. Samoloty mają kursować do 28 marca 2020 r. trzy razy w tygodniu.

Loty do Colombo zaplanowano na środy, piątki i niedziele, na godz. 14:25. Powrót do Warszawy z Colombo: poniedziałki, czwartki i soboty.

W rozkładzie lotów uwzględniono połączenia z innymi krajami Europy, tak, by podróżujący z innych europejskich miast mogli kontynuować podróż do Azji, z krótką przesiadką właśnie na stołecznym lotnisku Chopina.

Prezes LOT-u Rafał Milczarski podkreśla, że Kolombo to już siódme połączenie LOT-u do Azji.

Sri Lanka to kierunek, który cieszy się coraz większą popularnością, szczególnie w okresie europejskiej jesieni i zimy. Od listopada do marca średnia temperatura na tej wyspie położonej na Oceanie Indyjskim sięga 30 st. C.