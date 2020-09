Warszawa. Ścieki znów w Wiśle. "To jest sytuacja naturalna, jest to przesył zastępczy"

W niedzielę 27 września prezes Wód Polskich Przemysław Daca alarmował , że z powodu intensywnych opadów deszczu, ścieki na tymczasowym moście pontonowym zaczęły przelewać się i ponownie trafiać do rzeki. Do sprawy odniósł się podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"W momencie, jak się zdarzają ulewne deszcze przez wiele godzin, to wówczas wszędzie na świecie następuje czasowy zrzut nieczystości do rzeki" – poinformował.

"Ja nie wiem czy my uprawiamy tutaj politykę, czy propagandę, czy staramy się informować w sposób rzetelny. Od samego początku mówiliśmy jasno, że w tej chwili mamy przesył na moście pontonowym, jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie tymczasowe" – odpowiedział na pytanie dziennikarki TVP Info, Rafał Trzaskowski. – "Dokładnie jak miało to miejsce rok temu, tak i teraz zdarzają się usterki. W tej chwili mamy usterkę jednej z pomp, która miejmy nadzieję, że do jutra zostanie już naprawiona. To jest sytuacja naturalna, ponieważ jest to przesył tylko i wyłącznie zastępczy" – dodał.