Warszawa. Ścieki znowu w Wiśle. Tym razem nie chodzi o awarię rurociągu

Zaledwie tydzień temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o uruchomieniu tymczasowego przesyłu ścieków do oczyszczalni, dzięki czemu od niedzieli 20 września nieczystości z lewobrzeżnej części stolicy przestały trafiać do rzeki. Jednak sytuacja ta nie trwała długo.

Śledztwo ws. Czajki. "Musiałem to zgłosić. Dość tych nieszczęść"

Przypominamy, że do ponownej awarii rury przesyłowej w oczyszczalni ścieków "Czajka" doszło 29 sierpnia. To dokładnie rok i jeden dzień od ostatniego wielkiego uszkodzenia kolektora, kiedy to nieczystości trafiły do rzeki.