Warszawa. Serwis internetowy ma ułatwić zarządzanie zielenią

Władze Warszawy wprowadzają internetową inwentaryzację drzew rosnących w stolicy. Serwis ma ułatwić zarządzanie zielenią. Trwają też prace nad Kartą Praw Drzew. Będą w niej zawarte standardy kontroli, pielęgnacji i realizacji inwestycji w pobliżu drzew.

Mapa Koron Drzew

Osiem praw każdego drzewa

Ujednolicenie metodologii monitorowania stanu drzew umożliwi dokument zwany Kartą Praw Drzew. Zawiera on osiem praw każdego drzewa: do życia, do przestrzeni, do warunków umożliwiających prawidłowy wzrost, do tego, by proces inwestycyjny nie wpływał negatywnie na jego trwanie, do czystego środowiska, do życia w grupach, do istnienia jako złożona całość ekosystemu i do opieki.