Warszawa. Skakał po samochodach. Był prawie nagi

Kiedy policjanci dojechali na miejsce, zastali mężczyznę ubranego w same skarpetki i buty. Skakał po masce ciemnej toyoty. Policjanci zdjęli go z samochodu i założyli kajdanki. Mężczyzna był bardzo pobudzony. Oświadczył, że jest nagi, ponieważ brał udział w inscenizacji teatralnej. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego skakał po pojazdach. W jednym z samochodów chciał wybić szybę stojącą obok elektryczną hulajnogą, co mu się jednak nie udało. Policjanci zobaczyli zaparkowanego w pobliżu forda, który był w podobnym stanie jak toyota. Miał porysowany lakier i wgniecenia na pokrywie silnika. Mężczyzna potwierdził, że skakał również po tym samochodzie.