Warszawa. Solidarni z uchodźcami. Protestowali przed siedzibą Straży Granicznej

Przypomnieli, że na granicy, w kordonie polskich i białoruskich żołnierzy Straży Granicznej, od kilkunastu dni uwięzieni są ludzie. Są bez dachu nad głową, mają ograniczony dostęp do jedzenia i picia, są odcięci od kontaktów z mediami i od organizacji dobroczynnych, które chciały się zatroszczyć o ich potrzeby bytowe i psychiczne. Grupie udało się pokazać napis na desce i kawałku karimaty: "We are dying. Please help us" [Umieramy, pomóżcie nam].