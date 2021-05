Warszawa. Spis powszechny. Dzień otwarty 8 maja. Można spisać się samemu

Punkty samospisowe działają od poniedziałku do piątku we wszystkich urzędach dzielnic (w dzielnicy Śródmieście przy ul. Kruczkowskiego 2). Aby z nich skorzystać, należy wcześniej zgłosić się do osób zajmujących się udzielaniem pomocy w wypełnianiu ankiety. Wykaz punktów samospisowych dostępny jest na stronie BIP Urzędu m.st. Warszawy. Samospisu można dokonać również poprzez infolinię 22 279 99 99.