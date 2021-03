Warszawa. Spór o bicie dzwonów w kościele na Białołęce

Mieszkańcom Białołęki przeszkadza poranne bicie dzwonów z pobliskiego kościoła. Jeden z nich skierował w tej sprawie pisma do proboszcza i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Parafia nie komentuje zdarzenia. Sprawą zajął się natomiast MWIOŚ, który skierował pismo do proboszcza parafii z pytaniem o źródła hałasu.

Chodzi o Kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty na warszawskiej Białołęce, przy ul. Ostródzkiej 172. Spokój okolicznych mieszkańców – w tym pana Marcina - zakłóca poranne bicie dzwonów.

Pan Marcin o swoich działaniach poinformował na sąsiedzkiej grupie mieszkańców Białołęki na Facebooku. Zaapelował do mieszkańców, aby poszli w jego ślady i napisali w tej sprawie pismo do proboszcza. Wyjaśnił, że skierował już dwa pisma do proboszcza z prośbą o zaprzestanie bicia w godzinach porannych.

- Po drugim liście zadzwonił do mnie i w przyjaznej rozmowie wyłuszczyłem mu moje racje, a on obiecał, że przemyśli sobie sprawę. Na razie nic z tego nie wynikło. Napisałem też pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żeby sprawdzili poziom dźwięku i podjęli stosowne kroki. Nie mam jeszcze odpowiedzi. Dlatego postanowiłem zwrócić się do was z prośbą o napisanie pisma zarówno do proboszcza jak i do inspekcji - apeluje do mieszkańców pan Marcin.

Jak wskazuje, "być może taki nacisk przekona proboszcza do zaprzestania hałasowania od samego rana".

WawaLove próbowała uzyskać stanowisko parafii, jednak nie chcieli z nami rozmawiać. O sprawę zapytaliśmy przedstawiciela parafii, który nie ujawnił swojego imienia i nazwiska. - Bez komentarza - odpowiadał na wszystkie pytania. Dodał jedynie, że nie chce rozwiązywać sprawy za pośrednictwem mediów.

Sprawą zainteresował się natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jak przekazała WawaLove starszy specjalista ds. kontaktów z mediami i promocji Iwona Zdunek, "aktualnie MWIOŚ skierował pismo do proboszcza parafii o przekazanie informacji dotyczących zainstalowanych w obiekcie sakralnym źródeł hałasu, wraz ze wskazaniem możliwych do podjęcia działań, mających na celu ograniczenie uciążliwości hałasowej".

- Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło kilka interwencji mieszkańców dotyczących uciążliwości akustycznej instalacji nagłaśniającej emitującej dźwięk dzwonu i melodie religijne zainstalowanej na potrzeby parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty przy ul. Ostródzkiej 172 w Warszawie. Interweniujący wskazują, że przyczyną odczuwanych uciążliwości jest częstotliwość tj. od pół do godziny począwszy od 7.00 do 21.00, oraz poziom głośności emitowanych dźwięków - przekazała WawaLove w komunikacie Zdunek.

- Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska, gdy źródłem dźwięku jest instalacja nagłaśniająca to przepis art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (…) generalnie zabrania jej używania. Przepis ten stanowi bowiem, że zabrania się używania instalacji nagłaśniających na terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Niemniej odstępstwo od tego przepisu stanowi art. 156 ust. 2 ww. ustawy, w myśl którego przepisu ust. 1 nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych oraz innych legalnych zgromadzeń, a także do podawania informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu - czytamy dalej w odpowiedzi przesłanej przez WIOŚ.

- W przypadku dźwięków, których źródłem jest ręczne lub mechaniczne wprawianie w ruch dzwonów kościelnych obowiązuje postępowanie określone w art. 115 a ustawy Prawo ochrony środowiska. Wtedy na terenie m. st. Warszawy interwencje rozpoznawane są przez właściwe miejscowo Zarządy Dzielnic, które na podstawie wykonanych pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, określają rzeczywiste oddziaływanie na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez organ, iż poza obiektem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Po wydaniu przez Zarząd Dzielnicy decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków określonych w decyzji, po jej uprawomocnieniu się - czytamy dalej.

MWIOŚ czeka obecnie na odpowiedź od proboszcza parafii. Jak podkreślają, "sprawa jest w toku".

Pan Marcin w poście na Facebooku zaznacza, że nie chce wdawać się w dyskusje o atakach na kościół. - Dla mnie istotne jest tylko, aby pobliski kościół nie zakłócał mi snu. Cała reszta jego działalności jest mi obojętna i nie z nią walczę - podkreśla w poście.

Parafia św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty została erygowana w 2005 r. Od 2009 r. jest obsługiwana przez Ojców Pasjonistów.

