Warszawa. Sprzedawał w samochodzie kokainę. Wpadli na gorącym uczynku

Policjanci z Mokotowa zatrzymali 37-latka podejrzanego o udzielanie środków odurzających oraz jego rówieśniczkę, która kupiła narkotyki. Kiedy kobieta wsiadła do audi, mężczyzna przekazał jej porcję kokainy. Oboje zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Mężczyzna nie przyznał się do posiadania narkotyków, mimo że jego klientka to potwierdziła.

Warszawa. Policja zatrzymała sprzedawcę narkotyków i jego klientkę Źródło: Policja , Fot: Policja