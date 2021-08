Warszawa."Star, Wars i Sawa". Teatr w Kamieniu

Aktorki - Agata Brzozowska, Katarzyna Markowska, Joanna Płóciennik, Katarzyna Wróbel - operują własnoręcznie przygotowanymi rekwizytami. Do ich wykonania użyto tylko papieru. W trakcie gry zapraszają do działań także swoich małych widzów, którzy często przyłączają się do budowania lalek, elementów prostej scenografii lub kostiumów.