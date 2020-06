Warszawa. "Stop Wiślanym PATOBulwarom". Aktywiści chcą bulwarów bez alkoholu

Warszawskie Bulwary Wiślany – miejscem dla miłośników dwóch kółek i spacerowiczów

Warszawa. Bijatyki, wandalizm i używki na Bulwarach Wiślanych

"Koronawirus wprawdzie zatrzymał degrengoladę Bulwarów Wiślanych, bo ze względu na sytuację epidemiologiczną uchwała została uchylona, ale jedynie na czas epidemii. Już rozpoczęte poluzowanie restrykcji to ryzyko ponownego przywrócenia zgody na picie i chuligaństwo na tym terenie. Znów zamiast odpoczywających i cieszących się rzeką rodzin czy seniorów, zobaczymy hordy pijanej młodzieży. Ponownie dojdzie do nagminnych bijatyk, napaści słownych i fizycznych na przechodniów, niszczenia mienia i aktów wandalizm. A te, spowodowane alkoholowymi, a nawet narkotykowymi libacjami, były tu do niedawna przerażającą normą. Doszło tu nawet do przypadku użycia broni. Dlaczego teren nad Wisłą ma być dostępny dla agresywnych pijanych osób, a nie dla rodzin z dziećmi, właścicieli psów, seniorów?" – pyta Dariusz Gardener, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej budynku znajdującego się na terenie Bulwarów Wiślanych Wioślarska 10.