Warszawa. Strajk Kobiet. Atak na policję i obrońców Kościoła. Poleciały śnieżki

Na rondzie de Gaulle’a zgromadziło się kilkadziesiąt osób z transparentami. Uczestnicy zgromadzenia zablokowali Aleje Jerozolimskie i przejazd od placu Trzech Krzyży do Nowego Światu. Policja ostrzegała, że zgromadzenie jest nielegalne.

Przez chwilę wyglądało na to, że incydent może zakończyć się groźnie - jeden z funkcjonariuszy, wyraźnie zdenerwowany, zbliżył się do jednego z rzucających śniegową amunicją. Skończyło się jednak na nerwowej rozmowie i mężczyzna w rezultacie nie poniósł żadnych konsekwencji.

Nie znaczy to jednak, że nie było przykrych momentów podczas środowych manifestacji. Były przypadki użycia gazu przez funkcjonariuszy. Marta Lempart powiedziała reporterowi Wirtualnej Polski, że mundurowi bili, spisywali również przypadkowo wybrane osoby i zabierały do policyjnych aresztów. Ją tylko przewrócili i potraktowali gazem, ale siedem osób zostało zatrzymanych, w tym jeden siedemnastolatek.

Doszło też do nieprzyjemnego zdarzenia. Fotoreporter "Gazety Wyborczej", który towarzyszył manifestującym, został przez funkcjonariusza potraktowany gazem. Miał plakietkę z napisem PRESS, pracował, nie był agresywny, jednak to nie powstrzymało policjanta od zaatakowania go.