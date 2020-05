Warszawa. Straż miejska na ratunek zwierzakom [ZDJĘCIA]

Zwierzęta w Warszawie mogą liczyć na fachową pomoc straży miejskiej

Obecnie w warszawskim ekopatrolu pełni służbę 43 funkcjonariuszy, mających do dyspozycji sprzęt przystosowany do interwencji związanych ze zwierzętami. Strażnicy co roku przechodzą szereg szkoleń, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie odławiania dzikich zwierząt na terenach miejskich i pomocy zwierzętom.