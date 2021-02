Warszawa. Strzelanina na Targówku. Zabił się, bo myślał, że policja chce go zatrzymać za morderstwo

W międzyczasie policjanci z Pragi trafili na trop alimenciarza. Kiedy zjawili się przed blokiem, mężczyzna myślał, że przyszli aresztować go za morderstwo. Dariusz S. w ataku furii w bloku na trzecim piętrze otworzył ogień do policjantów. Do akcji wkroczyli antyterroryści. Otoczony mężczyzna przystawił sobie pistolet do głowy i się zastrzelił.