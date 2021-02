Młodzieżowa grupa "Z Liścia" promuje kupowanie ubrań z przeszłością. I nie znaczy to, że przedmiotem ich zainteresowania są przechodzone części garderoby. W second handach znaleźć można czasem rzeczy o wiele lepszej jakości niż nówki w sieciówkach.

Na sobotę grupa szykuje pokaz, który będzie bezsprzecznym dowodem na to, że w drugim obiegu rzeczy znaleźć można ciuchy, które olśnią ulicę. Prezentacja mody pod nazwą Szew (Szybko Zobacz! Eko Wybieg) pozwoli podziwiać modę i stylizacje, którym przyświeca hasło odpowiedzialności ekologicznej.

Warszawa. Stylowo, elegancko, ekologicznie. Licealiści Z Liścia pokażą życzliwe podejście do ubrań

Pokaz zobaczyć będzie można na Facebooku i Instagramie. Ubrania na modelach na wybiegu pochodzą od organizacji Ubrania do oddania, a inicjatywę wspiera m.st. Warszawa. Ten patronat, jak tłumaczy Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy, to głos wsparcia dla inicjatyw wskazujących na odpowiedzialne i przemyślane zakupy i świadome ograniczenie liczby ubrań do tych dobrej jakości i służących przez lata.