Warszawa. Szczątki prehistorycznych zwierząt na budowie metra

Podczas prac przy budowie drugiej linii metra po raz kolejny natrafiono na kości prehistorycznych zwierząt. Znaleziska to prawdopodobnie szczątki mamuta lub słonia leśnego i prażubra.

Warszawa. Młody prażubr na Bródnie

To nie pierwszy raz kiedy na budowie metra budowniczy trafiają na takie, jakże cenne, znaleziska. Już wcześniej odkryte zostały kości zwierząt, które chodziły po Ziemi na długo przed powstaniem cywilizacji. Właśnie dlatego nad budową linii M2 nieustannie czuwa zespół archeologiczny, co pozwala na bardzo szybkie zabezpieczanie bezcennych znalezisk i powrót do prac budowlanych.

W okolicach stacji Bródno, na głębokości 15 metrów odnaleziono górną część czaszki z dwoma pokaźnymi rogami. Jest prawdopodobnie fragment czaszki prażubra. Osobnik, do którego należało to poroże był prawdopodobnie młodym samcem na co wskazuje rozpiętość rogów - 90 cm. Rogi dorosłych prażubrów rozpościerały się na szerokość do 120 cm. Warto dodać, że potomkowie tych majestatycznych ssaków, żubry mogą pochwalić się porożem o rozpiętości do 80 cm.

Warszawa. Olbrzymi cios na Zaciszu

W okolicach stacji Zacisze odkryto ciosy potężnego ssaka z okresu plejstocenu. Prawdopodobnie należały one do mamuta lub słonia leśnego. Osobnik był prawdopodobnie seniorem potężnych rozmiarów ciosy mają w obwodzie 51 i 56 centymetrów.

Szczątki trafiły do Państwowego Muzeum Archeologicznego, gdzie zostały zabezpieczone. Badacze pracują obecnie nad ustaleniem, do jakiego konkretnie gatunku należą pokaźnych rozmiarów ciosy. Zwierzęta, do których należały znaleziska, żyły na Ziemi ponad 130 tysięcy lat temu.

Na Zaciszu odnaleziono również dwa bardzo dobrze zachowane kręgi prażubra lub tura.