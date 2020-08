Warszawa. Tęczowe flagi na pomnikach. Policja zatrzymała dwie aktywistki

Warszawa. Tęczowe flagi i symbole anarchistyczne na pomnikach

Do zdarzenia doszło w nocy z 28 na 29 czerwca, kiedy to młode kobiety rozwiesiły flagi oraz maseczki ze znakami anarchistycznymi na najbardziej rozpoznawalnych pomnikach w stolicy m.in. Mikołaja Kopernika, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego czy warszawskiej Syrenki. Największe oburzenie jednak wywołało umieszczenie flagi, stanowiącej symbol ruchu LGBT, na pomniku Jezusa Chrystusa przed Bazyliką św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

Dodatkowo działaczki naklejały na monumentach kartkę ze słowami manifestu: "To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią. Tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić. Nigdy więcej błagać o szacunek i litość. To miasto jest nas wszystkich. Jeb... się ignoranci".