Warszawa. Teraz jest tam kilku pacjentów. Stołeczny ratusz ciągle czeka na zwrot Szpitala Południowego

Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował także, że ratusz wysłał właśnie kolejne pisma z żądaniem zwrócenia placówki. Skierowane zostały one do premiera, ministra i do wojewody mazowieckiego. To ostatnia chwila, by sytuacja wróciła do normy, inaczej długi pogrążą inwestycję, na którą miasto wydało 400 milionów złotych.