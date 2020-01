Warszawa. Tramwaj pod parkiem - jest umowa na nową linię w stolicy

Dworzec Zachodni zyska nowe połączenie. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dostać się z tej popularnej stacji bezpośrednio na Ochotę. Co ważne, podróż będzie bardzo szybka - zapowiadają drogowcy z Warszawy.

Zgodnie z planami spółki Tramwaje Warszawskie po lewej stronie Warszawy powstanie podziemny przystanek tramwajowy pod Dworcem Zachodnim, półkilometrowy tunel pod parkiem Zachodnim i nowa trasa do Grójeckiej.

Podpisany przez warszawską spółkę dokument zakłada przygotowanie dokumentacji potrzebnej do wybudowania połączenia o długości około 1,6 km ze stacji Warszawa Zachodnia do ul. Grójeckiej.

Następnie trasa pobiegnie wzdłuż tej ulicy aż do ul. Grójeckiej, gdzie zbudowany zostanie węzeł rozjazdowy tzw. pełna gwiazda, pozwalającą tramwajom skręcać w każdym kierunku, tzn. do centrum, w kierunku al. Krakowskiej lub pojechać na wprost do pętli Banacha.