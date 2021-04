Warszawa. Triumf bojowników zieleni. Stalowa zarośnie

Tłumaczą, że teraz na Stalowej rośnie najwięcej robinii akacjowych. Jednak w ostatnich latach wiele drzew zostało uszkodzonych lub usuniętych. To dlatego, że korzenie drzew mają niewielki dostęp do wody i powietrza, muszą rosnąć w ubitej, zabetonowanej ziemi. Z pewnością będą więc potrzebne kolejne wycinki.

Warszawa. Kwiaty nie rosną na betonie. Zrywajmy chodniki

Plan zazielenienia jednak już teraz zostanie zrealizowany przez Zarząd Dróg Miejskich. "To wielka satysfakcja, bo nad koncepcją rozpłytowania Stalowej i sadzenia roślin wprost w gruncie, pracujemy wspólnie z mieszkańcami tej części Pragi od wielu lat. Składaliśmy projekty do budżetu obywatelskiego, prowadziliśmy konsultacje wśród mieszkańców i przedsiębiorców Stalowej, wreszcie braliśmy udział w opracowaniu od podstaw projektu wykonawczego. Przykładaliśmy rękę do każdej rośliny, jaka w ostatnich latach pojawiała się przy Stalowej" - napisał w mediach społecznościowych, na grupie Zielona Stalowa, Grzegorz Walkiewicz, radny dzielnicy Praga-Północ, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wygra Warszawa.

Warszawa. Eko Chuligani potrzebni. Zmieniają oblicze miasta

Pod jego przewodnictwem działali Eko Chuligani, którzy już wyrywali płyty chodnikowe z ulicy Stalowej u zbiegu z Konopacką, by posadzić tam zieleń. "Udowodniliśmy, jak niewielkim nakładem sił i środków można zmienić oblicze ulicy" - napisał Grzegorz Walkiewicz. Przypomniał, że wówczas ZDM informował, że akcja opóźni zazielenienie ulicy, bo trzeba będzie poprosić o nowe zgody konserwatora zabytków, tymczasem jednak pisma w tej sprawie do konserwatora nie trafiły.

"Dlaczego tak bardzo nam zależy? Ulica Stalowa to jedna z najbardziej charakterystycznych ulic Pragi. To, co tworzy jej niepowtarzalny klimat, to szpaler pięknych robinii akacjowych. Niestety, drzewa są w złym stanie i z każdym rokiem jest ich coraz mniej" - wyjaśnia Grzegorz Walkiewicz.