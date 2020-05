Warszawa. Trwa przebudowa ulicy Żytniej. Co się zmieni?

Modernizacji w ramach projektu zostanie poddany odcinek ulicy Żytniej od strony ulicy Wolność do skweru kardynała Wyszyńskiego. Ze względu na usytuowane w tej okolicy sanktuarium św. Faustyny, które jest regularnie odwiedzane przez wiele osób spoza stolicy, w miejscu tym występowały częste problemy z parkowaniem. Mieszkańcy zaproponowali więc zmiany. Pomysł przebudowy tego odcinka zajął pierwsze miejsce spośród projektów wybranych do realizacji z Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu mieszkańców Woli.

Nowa zatoka do parkowania

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich przebudowa tego odcinka zakończy się już w najbliższych tygodniach. Główną zmianą będzie nowa zatoka do parkowani po północnej stronie jezdni, która pomieści dwa autokary i cztery samochody osobowe. Mieszkańcy mogą spodziewać się też nowego chodnika w tej okolicy – będzie on szerszy o trzy metry. ZDM ułoży tam ok. 500 m kw. nowych płyt chodnikowych. Dodatkowo chodnik zostanie zabezpieczony przed parkowaniem w miejscach niedozwolonych.