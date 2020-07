Warszawa. Trwa przebudowa Wału Miedzeszyńskiego

Okoliczni mieszkańcy z pewnością doskonale znają rejon przystanku autobusowego na wysokości ulicy Krynicznej. Jest to dość niebezpieczne miejsce dla pieszych, gdzie po wschodniej stronie Wału Miedzeszyńskiego chodnik zwęża się do zaledwie 1,25 metra. Formalnie jest to także droga dla rowerów. Obok podążających ta drogą pieszych i cyklistów biegnie trzypasmowa jezdnia o szerokości 12 metrów. ZDM rozpoczął prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa.