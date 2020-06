Warszawa. Trwa remont wschodniej jezdni Al. Jana Pawła II

Od jutra, Zarząd Dróg Miejskich informuje o planach wymiany nawierzchni wschodniej jezdni Al. Jana Pawła II na odcinku do Al. Jerozolimskich do ronda ONZ. Ta część remontu rozpocznie się w dniu jutrzejszym,10 czerwca, około godz. 22.00 i potrwa do poniedziałku, 15 czerwca, do godz. 4.00 rano. Zamknięty zostanie wówczas odcinek jezdni od Al. Jerozolimskich do ronda ONZ. Prace zostały celowo zaplanowane na weekend – dla wielu przedłużony z powodu czwartkowego święta, ponieważ jak przewidują warszawscy drogowcy, ruch na drogach powinien być wówczas zmniejszony.