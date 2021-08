Warszawa. Trzy miliony na piece we Włochach. Miejska dotacja dla czystego powietrza

Trwa właśnie kolejna edycja kampanii zachęcającej mieszkańców do likwidacji kopciuchów w prywatnych mieszkaniach. Jeszcze tylko w tym roku warszawiacy, którzy zgłoszą się do programu, będą mogli liczyć na miejskie dofinansowanie, które pokryje do 90% kosztów związanych z wymianą źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne. Od 2022 roku wysokość wsparcia będzie niższa, a od 2023 roku za likwidację kopciucha trzeba będzie zapłacić samemu. Od 2024 roku obowiązywać będzie w województwie mazowieckim całkowity zakaz palenia węglem.