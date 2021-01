Warszawa. Tylko do północy. Koniec składania projektów, nowa odsłona budżetu obywatelskiego

To już VIII edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Będzie realizowany w 2022 roku. Projekty można było zgłaszać od grudnia. Od tego czasu trwały konsultacje, podczas których każdy, kto wyobrażał sobie stworzenie nowych, ciekawych miejsc w swojej dzielnicy, mógł dowiedzieć się, czy jego wizja jest realna.

Ludzie zgłaszają różne pomysły: chcą nowych placów zabaw dla dzieci, miejsc rodzinnej rekreacji, pożytecznych konstrukcji w postaci stojaków dla rowerów, ścian wspinaczkowych, górek do saneczkowania, skateparków, kieszonkowych parków, spoczników, parkletów i innych wynalazków, poprawiających jakość życia w mieście. Aby mogło dojść do ich stworzenia, projekt musi spełniać wiele warunków, choćby taki, że teren, na którym mają powstać, musi należeć do miasta.