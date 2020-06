Warszawa. Ulica Żytnia już po modernizacji

Modernizacja objęła odcinek ulicy Żytniej od ulicy Wolność do skweru kard. Wyszyńskiego. Jest tam zlokalizowane m.in. sanktuarium św. Faustyny – obiekt ten był jednym z powodów, które pomogły w podjęciu decyzji o modernizacji tej okolicy. Jeszcze do niedawna w związku z częstymi odwiedzinami sanktuarium wielu osób – również spoza Warszawy, na ulicy Żytniej pojawiał się częsty problem z parkowaniem.

Warszawa. Pierwsze miejsce w głosowaniu mieszkańców

Projekt został zrealizowany z budżetu obywatelskiego. Podczas głosowania zdobył on 404 głosy mieszkańców, zajmując tym samym pierwsze miejsce w tym rejonie Woli.

"Po północnej stronie jezdni powstała zatoka do parkowania dla 2 autokarów i 4 samochodów osobowych. Zniszczony chodnik został przebudowywany – w sumie ułożyliśmy ok. 500 m kw. nowych płyt chodnikowych. Chodnik został poszerzony do 3 metrów i zabezpieczony przez parkowaniem w miejscach niedozwolonych. Na objętym projektem odcinku wymienione zostały również latarnie uliczne" – pochwalił się Zarząd Dróg Miejskich.