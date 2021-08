Warszawa. Utonięcie w Potoku Służewieckim. Ciało znalazł przechodzień

Ciało topielca unosiło się w wodach potoku w rejonie alei Rzeczpospolitej i Wilanowskiej. Tymczasem nie wiadomo jeszcze, jakie zdarzenia doprowadziły do utonięcia, ani kim jest ofiara. Trudno też zawyrokować, kiedy doszło do tragicznego wypadku ze skutkiem śmiertelnym ani w jakiej okolicy mógł się on wydarzyć.