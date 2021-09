Warszawa. W środę Europejski Dzień bez Samochodu. Bezpłatne podróże

- Od 2016 roku w Europejski Dzień bez Samochodu wszyscy podróżują Warszawskim Transportem Publicznym bezpłatnie. W środę, 22 września zachęcam zmotoryzowanych do przesiadki do komunikacji. A osobom korzystającym na co dzień z transportu publicznego dziękuję za trafny wybór. Dzięki temu oddychamy w stolicy czystszym powietrzem i produkujemy mniej smogu – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.