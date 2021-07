Warszawa. W Wawrze działa pierwsza Wirtualna Elektrownia. To symbol walki o czyste powietrze

- Uruchomiliśmy Wirtualną Elektrownię jako symbol naszych działań zmierzających do tego, by mieszkańcy Warszawy jak najszybciej oddychali czystym powietrzem. To jedna z kilkudziesięciu zielonych inicjatyw, jakie realizujemy w stolicy. Wśród nich są takie projekty jak Warszawski Panel Klimatyczny, Zielony Fundusz, Mapa Koron Drzew, budowa nowych parków, Nowe Centrum Warszawy, program Zielone Dachy, powiększenie powierzchni lasów w mieście czy program wymiany kopciuchów, na który tylko w dzielnicy Wawer przeznaczyliśmy 19 mln zł - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.