Warszawa. W Wielkanoc czekają nas zmiany w komunikacji miejskiej

W Wielką Sobotę czynne będą cztery Punkty Obsługi Pasażerów. Podróżni będą mogli udać się godzinach 8.00-13.00 do punktów przy stacjach metra Centrum, Dworzec Wileński oraz Politechnika.

Jak poinformował stołeczny ratusz, autobusy odjeżdżają co 15 minut, od godziny 8 do 16. Od tego weekendu odbywa się także więcej kursów autobusów nr 190 na trasie skróconej – od CH Marki, do Metro Ratusz Arsenał. Ponadto na trasy linii 27 i 28 wyjechały dłuższe tramwaje.